Стандартний порядок нарахування соціальних виплат діє далеко не для всіх українців. За певних життєвих обставин держава суттєво переглядає суми, які людина отримує безпосередньо на руки.

У кого частину виплат забере держава

Для пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні у відповідних закладах, діють особливі фінансові правила. Як пояснюють у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області, таким громадянам виплачують "на руки" лише 25% від призначеної пенсії.

Інші 75% автоматично спрямовуються на покриття вартості їхнього проживання, харчування та обслуговування в установі. Цей механізм починає працювати з першого числа місяця, наступного за місяцем зарахування людини до закладу.

Якщо ж розмір пенсії перевищує фактичну вартість утримання, пенсіонеру віддають різницю, але ця сума за жодних обставин не може бути меншою за гарантовані 25%.

Виняток становлять лише громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною – їхні виплати зберігаються в повному обсязі незалежно від місця проживання.

Як розподіляють гроші за наявності родичів

Ситуація змінюється, якщо у пенсіонера, який живе в інтернаті чи пансіонаті, є непрацездатні члени сім'ї, що перебувають на його утриманні. У такому разі сам пенсіонер стабільно отримує свої 25%, а частину коштів (але не більше ніж 50% від загальної суми) держава перераховує його родичам.

Окремі норми захищають дітей, які втратили годувальника. Якщо дитина-сирота перебуває на повному державному утриманні, Пенсійний фонд перераховує кошти на її особистий рахунок у повному обсязі без жодних відрахувань. Інші діти у подібних закладах отримують 50% від призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Які ще соціальні гарантії та бонуси передбачені законодавством

Українська пенсійна система має низку додаткових механізмів підтримки, про які варто знати кожній родині. Наприклад, у грудні деякі пенсіонери отримають доплату по тисячі гривень – це стосується матерів або батьків, які виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку.

Максимальний розмір такої надбавки у 2026 році становить 1 038 гривень.

Крім того, як вже повідомлялося, держава гарантує фінансову допомогу на поховання пенсіонера, яка зараз становить 8 500 гривень. Родичі також мають законне право отримати недоотриману пенсію померлого, звернувшись до сервісного центру ПФУ.