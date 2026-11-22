У кого часть выплат заберет государство

Для пенсионеров, находящихся на полном государственном содержании в соответствующих учреждениях, действуют особые финансовые правила. Как поясняют в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области, таким гражданам выплачивают "на руки" лишь 25% от назначенной пенсии.

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Остальные 75% автоматически направляются на покрытие расходов на проживание, питание и обслуживание в учреждении. Этот механизм начинает действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем зачисления человека в учреждение.

Если же размер пенсии превышает фактическую стоимость содержания, пенсионеру выплачивают разницу, но эта сумма ни при каких обстоятельствах не может быть меньше гарантированных 25%.

Исключение составляют только граждане, имеющие особые заслуги перед Украиной – их выплаты сохраняются в полном объеме независимо от места проживания.

Как распределяются деньги при наличии родственников

Ситуация меняется, если у пенсионера, проживающего в интернате или пансионате, есть нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на его иждивении. В таком случае сам пенсионер стабильно получает свои 25%, а часть средств (но не более 50% от общей суммы) государство перечисляет его родственникам.

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Отдельные нормы защищают детей, потерявших кормильца. Если ребенок-сирота находится на полном государственном содержании, Пенсионный фонд перечисляет средства на его личный счет в полном объеме без каких-либо вычетов. Другие дети в подобных учреждениях получают 50% от назначенной пенсии в связи с потерей кормильца.

Что еще за социальные гарантии и льготы предусмотрены законодательством

Украинская пенсионная система имеет ряд дополнительных механизмов поддержки, о которых стоит знать каждой семье. Например, в декабре некоторые пенсионеры получат " доплату в размере тысячи гривен " – это касается матерей или отцов, воспитавших пятерых и более детей до шестилетнего возраста.

Максимальный размер такой надбавки в 2026 году составляет 1 038 гривен.

Кроме того, как уже сообщалось, государство гарантирует финансовую помощь на похороны пенсионера, которая сейчас составляет 8 500 гривен. Родственники также имеют законное право получить недополученную пенсию умершего, обратившись в сервисный центр ПФУ.