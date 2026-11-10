Тысяча к пенсии в декабре: кому государство назначит надбавку

Кому именно начислят дополнительные деньги в декабре

Уже в следующем месяце пожилые граждане смогут получить дополнительные выплаты в размере от 908 до 1038 гривен. Такие надбавки Пенсионный фонд Украины предоставит многодетным матерям или родителям, воспитавшим от пяти детей как минимум до шестилетнего возраста.

Adv

Соответствующее право также распространяется на родителей, воспитавших усыновленных детей. Этот механизм финансовой поддержки регулируется законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Получить надбавку могут украинцы, которым назначены пенсии по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца.

Как рассчитывается сумма надбавки для многодетных

Размер доплаты напрямую зависит от количества воспитанных детей и уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот базовый показатель составляет 2 595 гривен, и именно от него рассчитывается процент надбавки.

Реклама

За пятерых детей государство доплачивает 35% от минимума, что составляет 908 гривен. За шестерых начислят 934 гривны, за семерых – 960 гривен, а за восьмерых – 986 гривен. Родители девяти детей получат 1 012 гривен, а тем, кто воспитал десять и более детей, гарантирована максимальная надбавка в размере 40%, то есть 1 038 гривен.

Что нужно сделать для оформления выплат

Чтобы деньги начали поступать на карту, необходимо лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда. С собой следует иметь паспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении и паспорта детей, а также трудовую книжку или другие документы о стаже.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что еще предусмотрено для пенсионеров этой осенью в плане бонусов

Стоит напомнить, что в ноябре действуют и другие программы поддержки. В частности, Пенсионный фонд автоматически начисляет возрастные доплаты тем, чья общая пенсия не превышает 10 340 гривен. Украинцы в возрасте от 70 лет получают дополнительные 300 гривен, от 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет эта сумма увеличивается до 570 гривен.

Кроме того, специальные надбавки в размере около 900 гривен предусмотрены для выдающихся спортсменов пожилого возраста, а неработающие пенсионеры со статусом пострадавших в результате аварии на ЧАЭС имеют право на доплату в размере 2 595 гривен.