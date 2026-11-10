Тисяча до пенсії у грудні: кому держава призначить надбавку

Кому саме нарахують додаткові гроші у грудні

Вже наступного місяця громадяни похилого віку зможуть отримати додаткові виплати у розмірі від 908 до 1038 гривень. Такі надбавки Пенсійний фонд України надасть багатодітним матерям чи батькам, які виховали від п'яти дітей мінімально до шестирічного віку.

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Відповідне право також поширюється на батьків, які виховали усиновлених дітей. Цей механізм фінансової підтримки регулюється законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Отримати бонус можуть українці, яким призначено пенсії за віком, інвалідністю, вислугою років або через втрату годувальника.

Як розраховують суму надбавки для багатодітних

Розмір доплати безпосередньо залежить від кількості вихованих дітей та рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році цей базовий показник становить 2 595 гривень, і саме від нього вираховується відсоток надбавки.

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За п'ятьох дітей держава доплачує 35% від мінімуму, що становить 908 гривень. За шістьох нарахують 934 гривні, за сімох – 960 гривень, а за вісьмох – 986 гривень. Батьки дев'ятьох дітей отримають 1012 гривень, а тим, хто виховав десятеро і більше, гарантована максимальна надбавка у 40%, тобто 1038 гривень.

Що потрібно зробити для оформлення виплат

Щоб гроші почали надходити на картку, необхідно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду. Із собою слід мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження та паспорти дітей, а також трудову книжку чи інші документи про стаж.

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Які ще бонуси передбачені для пенсіонерів цієї осені

Варто нагадати, що у листопаді діють й інші програми підтримки. Зокрема, Пенсійний фонд автоматично нараховує вікові доплати тим, чия загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень. Українці віком від 70 років отримують додаткові 300 гривень, від 75 років – 456 гривень, а після 80 років ця сума зростає до 570 гривень.

Крім того, спеціальні надбавки у розмірі близько 900 гривень передбачені для видатних спортсменів похилого віку, а непрацюючі пенсіонери зі статусом постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС мають право на доплату у 2 595 гривень.