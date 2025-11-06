Не все так просто: хто зможе отримати виплати на дитину у розмірі 50 тисяч гривень

В Україні зростуть дитячі виплати. Підвищення відбудеться з 1 січня 2026 року.

Хто зможе отримати виплати у розмірі 50 000 гривень?

Однак слід також враховувати, коли народилася дитина, пише 24 Канал з посиланням на першу заступницю міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмилу Шемелинець в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Річ у тім, що одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати лише матері, які народять після 1 січня 2026 року. Інші види доплат будуть доступні для батьків, чиїм дітям ще не виповнився рік.

Якщо ми говоримо про всі інші додаткові види виплат, то вони будуть гарантовані й для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року,

– зазначив заступниця міністра.

Для дітей, яким станом на початок 2026 року ще не виповниться одного року, передбачені щомісячні виплати у розмірі 7 тисяч гривень. Їх можна буде отримувати до досягнення малюком однорічного віку.

Зверніть увагу! Також батьки дітей матимуть право скористатися програмою "єЯсла", коли дитині виповниться рік.

Що відомо про виплату у розмірі 50 тисяч?

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про підвищення "дитячих" виплат, розроблений Мінсоцполітики. Про це повідомили у відомстві.

Держава підтримуватиме сім’ї на кожному етапі – від вагітності до першого класу дитини,

– йдеться у повідомленні.

Мова йде про такі види допомоги:

Допологова допомога для незастрахованих жінок – 7 000 гривень. Одноразова виплата при народженні дитини – 50 000 гривень. Щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року – 7 000 гривень, а для родин, які виховують дитину з інвалідністю, – 10 500 гривень. Програма підтримки "єЯсла" – 8 000 гривень (або 12 000 гривень для дитини з інвалідністю) у разі виходу матері чи іншого законного представника на роботу після досягнення дитиною 1 року.

Нагадаємо! Також у цьому році ввели одноразову допомогу "Пакунок школяра" – 5 000 гривень для учнів перших класів.

Що ще відомо про соцвиплати в Україні?