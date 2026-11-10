Пенсію можна отримувати раніше: як це зробити у 2026 році

Чимало пенсіонерів все ще обирають поштовий формат, коли йдеться про отримання виплат. Але якщо гроші треба забирати у відділенні або чекати на листоношу, то уповільнює процес отримання коштів.

Як отримувати пенсію раніше

Аби пенсія надходила набагато швидше, слід перевести виплати на банківський рахунок, а інструкцію публікують на сайті Пенсійного фонду.

Змінити формат обслуговування можна у будь-який зручний момент. Для цього слід надати ПФУ базовий пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

спеціальні реквізити з банку.

Зауважте! Рахунок для пенсійних виплат потрібно відкривати лише в тих фінансових установах, які мають відповідну акредитацію від держави.

Також оформити "перехід" можна онлайн – через електронний портал ПФУ. У такому випадку пенсіонеру достатньо відсканувати оригінали вищезгаданих документів та завантажити їх у систему.

Згідно з чинним законодавством, держава гарантує своєчасність соціальних виплат для всіх категорій громадян. Незалежно від обраного способу пенсія має надходити не пізніше 25 числа кожного місяця.

Нагадаємо, що найраніше пенсії отримують ветерани та постраждалі від війни. Їм виплати надходять до 10 числа. Зокрема, виплата коштів передбачена з 4 до 25 числа. Але точна дата є індивідуальною.