Пенсию можно начать получать раньше: как это сделать в 2026 году

Как начать получать пенсию раньше

Чтобы пенсия поступала намного быстрее, следует перевести выплаты на банковский счет, а инструкция публикуется на сайте Пенсионного фонда.

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Изменить формат обслуживания можно в любое удобное время. Для этого необходимо предоставить ПФУ базовый пакет документов:

паспорт;

идентификационный код;

специальные реквизиты из банка.

Обратите внимание! Счет для пенсионных выплат нужно открывать только в тех финансовых учреждениях, которые имеют соответствующую аккредитацию от государства.

Также оформить "переход" можно онлайн – через электронный портал ПФУ. В таком случае пенсионеру достаточно отсканировать оригиналы вышеупомянутых документов и загрузить их в систему.

Согласно действующему законодательству, государство гарантирует своевременность социальных выплат для всех категорий граждан. Независимо от выбранного способа, пенсия должна поступать не позднее 25 числа каждого месяца.

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Напомним, что раньше всех пенсии получают ветераны и пострадавшие от войны. Им выплаты поступают до 10 числа. В частности, выплата средств предусмотрена с 4 по 25 число. Но точная дата зависит от конкретного случая.