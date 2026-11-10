Пенсию можно начать получать раньше: как это сделать в 2026 году

Начисление пенсий в Украине / Фото: Pexels
Многие пенсионеры по-прежнему предпочитают почтовый формат при получении выплат. Но если деньги приходится забирать в отделении или ждать почтальона, это замедляет процесс получения средств.
Как начать получать пенсию раньше
Чтобы пенсия поступала намного быстрее, следует перевести выплаты на банковский счет, а инструкция публикуется на сайте Пенсионного фонда.
Прогнозы
Изменить формат обслуживания можно в любое удобное время. Для этого необходимо предоставить ПФУ базовый пакет документов:
- паспорт;
- идентификационный код;
- специальные реквизиты из банка.
Обратите внимание! Счет для пенсионных выплат нужно открывать только в тех финансовых учреждениях, которые имеют соответствующую аккредитацию от государства.
Также оформить "переход" можно онлайн – через электронный портал ПФУ. В таком случае пенсионеру достаточно отсканировать оригиналы вышеупомянутых документов и загрузить их в систему.
Согласно действующему законодательству, государство гарантирует своевременность социальных выплат для всех категорий граждан. Независимо от выбранного способа, пенсия должна поступать не позднее 25 числа каждого месяца.
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Напомним, что раньше всех пенсии получают ветераны и пострадавшие от войны. Им выплаты поступают до 10 числа. В частности, выплата средств предусмотрена с 4 по 25 число. Но точная дата зависит от конкретного случая.
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