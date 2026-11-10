Пенсію можна отримувати раніше: як це зробити у 2026 році

Як отримувати пенсію раніше

Аби пенсія надходила набагато швидше, слід перевести виплати на банківський рахунок, а інструкцію публікують на сайті Пенсійного фонду.

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Змінити формат обслуговування можна у будь-який зручний момент. Для цього слід надати ПФУ базовий пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

спеціальні реквізити з банку.

Зауважте! Рахунок для пенсійних виплат потрібно відкривати лише в тих фінансових установах, які мають відповідну акредитацію від держави.

Також оформити "перехід" можна онлайн – через електронний портал ПФУ. У такому випадку пенсіонеру достатньо відсканувати оригінали вищезгаданих документів та завантажити їх у систему.

Згідно з чинним законодавством, держава гарантує своєчасність соціальних виплат для всіх категорій громадян. Незалежно від обраного способу пенсія має надходити не пізніше 25 числа кожного місяця.

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Нагадаємо, що найраніше пенсії отримують ветерани та постраждалі від війни. Їм виплати надходять до 10 числа. Зокрема, виплата коштів передбачена з 4 до 25 числа. Але точна дата є індивідуальною.