Пенсію можна отримувати раніше: як це зробити у 2026 році

Нарахування пенсій / Фото Pexels
Чимало пенсіонерів все ще обирають поштовий формат, коли йдеться про отримання виплат. Але якщо гроші треба забирати у відділенні або чекати на листоношу, то уповільнює процес отримання коштів.
Як отримувати пенсію раніше
Аби пенсія надходила набагато швидше, слід перевести виплати на банківський рахунок, а інструкцію публікують на сайті Пенсійного фонду.
Прогнози
Змінити формат обслуговування можна у будь-який зручний момент. Для цього слід надати ПФУ базовий пакет документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- спеціальні реквізити з банку.
Зауважте! Рахунок для пенсійних виплат потрібно відкривати лише в тих фінансових установах, які мають відповідну акредитацію від держави.
Також оформити "перехід" можна онлайн – через електронний портал ПФУ. У такому випадку пенсіонеру достатньо відсканувати оригінали вищезгаданих документів та завантажити їх у систему.
Згідно з чинним законодавством, держава гарантує своєчасність соціальних виплат для всіх категорій громадян. Незалежно від обраного способу пенсія має надходити не пізніше 25 числа кожного місяця.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Нагадаємо, що найраніше пенсії отримують ветерани та постраждалі від війни. Їм виплати надходять до 10 числа. Зокрема, виплата коштів передбачена з 4 до 25 числа. Але точна дата є індивідуальною.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter