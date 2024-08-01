Коли приходить пенсія по інвалідності
Джерело:ПФУ
Дата виплати пенсії встановлюється згідно з графіком виплати пенсії та складається відповідно до територіальних дільниць. Коли здійснюють виплати у 2024 році, читайте далі.
Коли приходить пенсія по інвалідності
Як стало відомо, пенсія по інвалідності виплачується з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія, виключно у грошовій формі. І, як повідомляють у ПФУ, дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера.
Читайте також: Як пенсіонер за кордоном може отримати стаж в Україні
Звісно, ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,
– пояснила фахівчиня головного управління.
Водночас мінімальні пенсійні виплати з інвалідності у серпні цього року встановлені на наступному рівні:
- особи з інвалідністю I групи — 2 760 гривень;
- непрацюючі особи з інвалідністю II та III груп — 2 520 гривень;
- працюючі особи з інвалідністю II та III груп — 2 093 тисячі гривень.