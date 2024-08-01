Коли приходить пенсія по інвалідності

Як стало відомо, пенсія по інвалідності виплачується з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія, виключно у грошовій формі. І, як повідомляють у ПФУ, дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера.

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Звісно, ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,

– пояснила фахівчиня головного управління.

Водночас мінімальні пенсійні виплати з інвалідності у серпні цього року встановлені на наступному рівні: