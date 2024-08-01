Когда приходит пенсия по инвалидности

Как стало известно, пенсия по инвалидности выплачивается с 4 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме. И, как сообщают в ПФУ, дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера.

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Конечно, вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,

– объяснила специалист главного управления.

В то же время минимальные пенсионные выплаты по инвалидности в августе этого года установлены на следующем уровне: