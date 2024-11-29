Яка сума на поховання буде в 2025 році

29 листопада 2024, 10:30
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Автор: Тетяна Стельмах

Держава може допомогти для українців поховати родича. Проте сама виплата залежить від пенсії конкретної людини.

Виплати на поховання

Щоб отримати таку допомогу від держави потрібно звернутися до будь-якого відділення ПФУ, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

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Розмір виплати залежить від закону за яким померлому призначали пенсію:

  • Якщо пенсіонер одержував пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, то сума складає розмір тримісячної пенсії, але не менша аніж п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 13 420 гривень.
  • Якщо пенсію було призначено відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або інших законів, то допомога складає 2 пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Які документи треба надати

  • паспорт та ідентифікаційний код,
  • заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому),
  • свідоцтво про смерть,
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера,
  • реквізити свого банківського рахунку.