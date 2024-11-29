Яка сума на поховання буде в 2025 році
29 листопада 2024, 10:30Читать новость на русском
Держава може допомогти для українців поховати родича. Проте сама виплата залежить від пенсії конкретної людини.
Виплати на поховання
Щоб отримати таку допомогу від держави потрібно звернутися до будь-якого відділення ПФУ, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.
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Розмір виплати залежить від закону за яким померлому призначали пенсію:
- Якщо пенсіонер одержував пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, то сума складає розмір тримісячної пенсії, але не менша аніж п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 13 420 гривень.
- Якщо пенсію було призначено відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або інших законів, то допомога складає 2 пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.
Які документи треба надати
- паспорт та ідентифікаційний код,
- заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому),
- свідоцтво про смерть,
- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера,
- реквізити свого банківського рахунку.