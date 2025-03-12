Хто з українців зможе отримати 180 тисяч гривень допомоги
- У березні 2025 року розпочнеться реєстрація на фінансову допомогу до 180 тисяч гривень від "СОС Дитячі містечка Україна" для розвитку малого бізнесу.
- Учасники програми зможуть отримати онлайн-навчання, індивідуальні консультації та менторський супровід для запуску або розвитку бізнесу.
У березні 2025 року стартує реєстрація на виплати від благодійної організації "СОС Дитячі містечка Україна". Учасники програми зможуть не лише пройти навчання, а й отримати фінансування для розвитку власної справи.
Що відомо про програму
Фінансова допомога надаватиметься в межах проєкту "Соціально-економічне зміцнення вразливих українських сімей", передає 24 Канал з посиланням на фонд "СОС Дитячі містечка Україна".
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Цю ініціативу реалізують за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).
Програма спрямована на розвиток малого бізнесу в Україні, а виділені кошти підуть на навчання учасників та підтримку їхніх підприємницьких ініціатив.
Допоможемо вам зробити перші кроки до підприємництва та реалізувати власний потенціал. Важливо: передбачено обов'язкове навчання з можливістю отримання гранту на бізнес,
– зазначають організатори програми.
Хто зможе взяти участь
Програма охоплює Київську, Полтавську та Львівську області.
Взяти участь у проєкті зможуть:
- родини з дітьми, які проживають або зареєстровані як внутрішньо переміщені особи у згаданих регіонах;
- неповні сім’ї з дітьми, у тому числі багатодітні, а також сім’ї, де є особи з інвалідністю;
- прийомні родини, опікуни та дитячі будинки сімейного типу.
Учасники програми зможуть не лише отримати фінансову підтримку на започаткування власної справи, а й пройти навчання та скористатися експертною допомогою.
В рамках ініціативи передбачено:
- онлайн-навчання під керівництвом досвідчених спеціалістів;
- індивідуальні консультації та менторський супровід;
- грошова підтримка у розмірі до 180 тисяч гривень для запуску або розвитку бізнесу.