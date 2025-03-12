Что известно о программе

Финансовая помощь будет предоставляться в рамках проекта "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей", передает 24 Канал со ссылкой на фонд "СОС Детские городки Украины".

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Эту инициативу реализуют при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Программа направлена на развитие малого бизнеса в Украине, а выделенные средства пойдут на обучение участников и поддержку их предпринимательских инициатив.

Поможем вам сделать первые шаги к предпринимательству и реализовать собственный потенциал. Важно: предусмотрено обязательное обучение с возможностью получения гранта на бизнес,

– отмечают организаторы программы.

Кто сможет принять участие в программе

Программа охватывает Киевскую, Полтавскую и Львовскую области.

Принять участие в проекте смогут:

семьи с детьми, которые проживают или зарегистрированы как внутренне перемещенные лица в упомянутых регионах;

неполные семьи с детьми, в том числе многодетные, а также семьи, где есть лица с инвалидностью;

приемные семьи, опекуны и детские дома семейного типа.

Участники программы смогут не только получить финансовую поддержку на открытие собственного дела, но и пройти обучение и воспользоваться экспертной помощью.

В рамках инициативы предусмотрено: