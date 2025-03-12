Що відомо про програму

Фінансова допомога надаватиметься в межах проєкту "Соціально-економічне зміцнення вразливих українських сімей", передає 24 Канал з посиланням на фонд "СОС Дитячі містечка Україна".

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Цю ініціативу реалізують за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Програма спрямована на розвиток малого бізнесу в Україні, а виділені кошти підуть на навчання учасників та підтримку їхніх підприємницьких ініціатив.

Допоможемо вам зробити перші кроки до підприємництва та реалізувати власний потенціал. Важливо: передбачено обов'язкове навчання з можливістю отримання гранту на бізнес,

– зазначають організатори програми.

Хто зможе взяти участь

Програма охоплює Київську, Полтавську та Львівську області.

Взяти участь у проєкті зможуть:

родини з дітьми, які проживають або зареєстровані як внутрішньо переміщені особи у згаданих регіонах;

неповні сім’ї з дітьми, у тому числі багатодітні, а також сім’ї, де є особи з інвалідністю;

прийомні родини, опікуни та дитячі будинки сімейного типу.

Учасники програми зможуть не лише отримати фінансову підтримку на започаткування власної справи, а й пройти навчання та скористатися експертною допомогою.

В рамках ініціативи передбачено: