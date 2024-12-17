Хто з пенсіонерів отримає виплати після Нового року

З 1 січня 2025 року деякі пенсіонери отримають додаткову виплату. Її розмір складатиме 2 361 гривні.

Хто отримає виплати після Нового року

Виплати визначили згідно з законом України "Про Державний бюджет на 2025 рік", пише 24 канал з посиланням на слова начальниці управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України Черкаської області Тетяни Коваль.

Читайте також Дві пенсії одразу: хто може отримати подвійні виплати у 2025 році

Йдеться про осіб, які відповідають одразу усім критеріям:

пенсіонери-чорнобильці;

які не працюють;

постійно проживали у зонах безумовного та добровільного відселення із 1986 по 1993 роки.

До третьої зони, або ж зони гарантованого добровільного відселення, входять чотири населені пункти Черкаської області, серед них:

селище Петрівська Буда; село Тростянець; Княжа; Чичиркозівка.

Тобто тільки ці пенсіонери з 1 січня 2025 року отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2 361 гривня.

Важливо! Виплата призначена на період дії воєнного стану.

Хто не отримає доплату від держави

Тетяна Коваль наголосила, що доплата встановлюється за умови, що люди проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року. Тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.

Зверніть увагу! Люди, які залишили одну з цих зон у зазначений період або змінили місце проживання, пенсійну надбавку не отримуватимуть.