Хто з пенсіонерів отримає виплати після Нового року
З 1 січня 2025 року деякі пенсіонери отримають додаткову виплату. Її розмір складатиме 2 361 гривні.
Хто отримає виплати після Нового року
Виплати визначили згідно з законом України "Про Державний бюджет на 2025 рік", пише 24 канал з посиланням на слова начальниці управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України Черкаської області Тетяни Коваль.
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Йдеться про осіб, які відповідають одразу усім критеріям:
- пенсіонери-чорнобильці;
- які не працюють;
- постійно проживали у зонах безумовного та добровільного відселення із 1986 по 1993 роки.
До третьої зони, або ж зони гарантованого добровільного відселення, входять чотири населені пункти Черкаської області, серед них:
- селище Петрівська Буда;
- село Тростянець;
- Княжа;
- Чичиркозівка.
Тобто тільки ці пенсіонери з 1 січня 2025 року отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2 361 гривня.
Важливо! Виплата призначена на період дії воєнного стану.
Хто не отримає доплату від держави
Тетяна Коваль наголосила, що доплата встановлюється за умови, що люди проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року. Тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.
Зверніть увагу! Люди, які залишили одну з цих зон у зазначений період або змінили місце проживання, пенсійну надбавку не отримуватимуть.