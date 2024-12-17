Кто получит выплаты после Нового года

Выплаты определили согласно закону Украины "О Государственном бюджете на 2025 год", пишет 24 канал со ссылкой на слова начальницы управления пенсионного обеспечения главного управления пенсионного фонда Украины Черкасской области Татьяны Коваль.

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Речь идет о лицах, которые соответствуют сразу всем критериям:

пенсионеры-чернобыльцы;

которые не работают;

постоянно проживавших в зонах безусловного и добровольного отселения с 1986 по 1993 годы.

В третью зону, или зоны гарантированного добровольного отселения, входят четыре населенных пункта Черкасской области, среди них:

поселок Петровская Буда; село Тростянец; Княжа; Чичиркозовка.

То есть только эти пенсионеры с 1 января 2025 года будут получать надбавку к пенсии в размере 2 361 гривна.

Важно! Выплата назначена на период действия военного положения.

Кто не получит доплату от государства

Татьяна Коваль отметила, что доплата устанавливается при условии, что люди проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года. То есть на момент аварии на Чернобыльской АЭС или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Обратите внимание! Люди, которые оставили одну из этих зон в указанный период или изменили место жительства, пенсионную надбавку не будут получать.