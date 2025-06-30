Мережею шириться інформація про виплату у 24 000 гривень – чи можуть українці отримати такі суми

У TikTok поширюються інформацію про нібито ухвалену "постанову 4425". Мовляв, українці, які не залишали територію країни після 24 лютого 2022 року, зможуть отримати виплати у розмірі 24 000 гривень.

У ЦПД повідомили про новий фейк

Однак ця інформація є фейковою, пише 24 Канал з посиланням на ЦПД.

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Програму начебто реалізують через "єПідтримку", виплати – у застосунку "Дія",

– зазначили у дописі.

Користувачів закликають перейти за посиланням у "шапці профілю" нібито для отримання подальших інструкцій. Проте на сайті ВРУ відсутня постанова про виплату 24 тисяч гривень, які залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автори відео навмисно підробили дизайн сайту Верховної Ради для більшої правдоподібності свого фейку, – додали у ЦПД.

Зокрема посилання, на яке закликають перейти, веде на анонімні TG-канали. Тому жодної виплати, яку б впровадив український уряд, не існує.

Важливо! Ці фейки поширюються з метою збільшення охоплень та аудиторії того чи іншого ресурсу.