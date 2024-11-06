Чорнобильська пенсія: які виплати для ліквідаторів

Розмір чорнобильської пенсії залежить від кількох факторів. Зокрема, таких як категорія постраждалого, стаж роботи в зоні відчуження, рівень впливу радіації та інші умови.

Як нараховується чорнобильська пенсія

Не всі, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи, отримують пенсію в розмірі 23 610 гривень. Відповідно до чинного законодавства, більшість пенсій не можуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів, що означає обмеження цієї суми, повідомляє 24 Канал з посиланням "На пенсії".

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Деяким ліквідаторам пенсії нараховуються за загальними правилами, як пенсії за віком, тому їх розмір значно менший за максимальний. В окремих випадках максимальна пенсія призначається на підставі судових рішень.

Так, розмір чорнобильської пенсії залежить від різних факторів, зокрема:

категорії постраждалого;

наявності чи відсутності інвалідності;

причин інвалідності;

відсотка втрати працездатності та розміру зарплати за роботу в зоні відчуження.