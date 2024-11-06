Як нараховується чорнобильська пенсія

Не всі, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи, отримують пенсію в розмірі 23 610 гривень. Відповідно до чинного законодавства, більшість пенсій не можуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів, що означає обмеження цієї суми, повідомляє 24 Канал з посиланням "На пенсії".

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Деяким ліквідаторам пенсії нараховуються за загальними правилами, як пенсії за віком, тому їх розмір значно менший за максимальний. В окремих випадках максимальна пенсія призначається на підставі судових рішень.

Так, розмір чорнобильської пенсії залежить від різних факторів, зокрема:

  • категорії постраждалого;
  • наявності чи відсутності інвалідності;
  • причин інвалідності;
  • відсотка втрати працездатності та розміру зарплати за роботу в зоні відчуження.

Яка мінімальна пенсія за інвалідністю II групи для ліквідаторів

Пенсія за інвалідністю II групи для ліквідаторів, чия інвалідність пов'язана з Чорнобильською катастрофою, не може бути менша як 11 446,77 гривні. Подальший розмір залежить від зарплати та ступеня втрати працездатності. Для осіб зі статусом постраждалих першої категорії пенсія зазвичай вища. Для інших постраждалих мінімальна пенсія складає 7 071,36 гривні.