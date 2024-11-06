Як нараховується чорнобильська пенсія
Не всі, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи, отримують пенсію в розмірі 23 610 гривень. Відповідно до чинного законодавства, більшість пенсій не можуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів, що означає обмеження цієї суми, повідомляє 24 Канал з посиланням "На пенсії".
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Деяким ліквідаторам пенсії нараховуються за загальними правилами, як пенсії за віком, тому їх розмір значно менший за максимальний. В окремих випадках максимальна пенсія призначається на підставі судових рішень.
Так, розмір чорнобильської пенсії залежить від різних факторів, зокрема:
- категорії постраждалого;
- наявності чи відсутності інвалідності;
- причин інвалідності;
- відсотка втрати працездатності та розміру зарплати за роботу в зоні відчуження.