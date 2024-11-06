Как начисляется чернобыльская пенсия

Не все, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы, получают пенсию в размере 23 610 гривен. Согласно действующему законодательству, большинство пенсий не могут превышать 10 прожиточных минимумов, что означает ограничение этой суммы, сообщает 24 Канал со ссылкой "На пенсии".

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Некоторым ликвидаторам пенсии начисляются по общим правилам, как пенсии по возрасту, поэтому их размер значительно меньше максимального. В отдельных случаях максимальная пенсия назначается на основании судебных решений.

Таким образом, размер чернобыльской пенсии зависит от различных факторов, в частности:

категории пострадавшего;

наличия или отсутствия инвалидности;

причин инвалидности;

процента потери трудоспособности и размера зарплаты за работу в зоне отчуждения.