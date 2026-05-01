Затримка дитячих виплат: міністр соцполітики пояснив, чому досі немає грошей

Українці, які подали заявки на фінансову допомогу по народженню дитини, не отримали свої виплати. Міністр пояснив, чому так трапилось, і водночас запевнив, що уряд працює над вдосконаленням системи.

Чому українці не отримують допомогу при народженні дитини?

Про те, як у Міністерстві пояснюють затримку виплат, розповів Денис Улютін.

Деякі українці, що подавали заявки на фінансову підтримку при народженні дитини, досі не отримали грошей. Йдеться про звернення від січня та лютого 2026 року.

Під час години запитань до уряду, міністр соцполітики Денис Улютін пояснив, що відповідна ситуація трапилась через технічний збій.

Ми дуже плідно співпрацюємо щодо таких кейсів. Вчора буквально було вивантажено і оплачено по січневим виплатам. Там була технічна помилка, і в принципі при відкритті рахунків була помилка саме в цій частині. Вчора це "полікували" і передали ці виплати на Ощадбанк. Найближчим часом вони вже будуть розкинуті по рахункам,

– сказав Улютін.

Міністр зазначає, що програми підтримки на дітей доволі ефективні. Так, лише за квітень виплати для дітей до 1 року склали 1,3 мільярда гривень. Витрати на програму "єЯсла" – 78 мільйонів гривень.

Що відомо про вдосконалення системи виплат для дітей?

За словами Улютіна, уряд працює над актом програми та термінами для використання коштів. Планується також зробити картку виплат на дітей більш універсальною.

Найближчим часом ми його зможемо схвалити на Кабінет міністрів і дати можливість, по-перше, універсалізувати картку під всі виплати, які стосуються саме дитячих виплат, починаючи з виплат до одного року, "єЯсла", "Пакунок малюка", "Пакунок школяра", вони будуть діяти в межах однієї картки,

– пояснив міністр соцполітики.

Тобто з оновленнями всі види дитячих виплат будуть перераховувати на єдину картку. Вона буде спеціально призначена для фінансової підтримки на дітей.

Денис Улютін також розповів, що зараз Мінцифри працює спільно з Мінсоцполітики, щоб забезпечити цифровий продукт. У травні планують представити готову версію, через яку подавати заявки на дитячі виплати можна буде в Дії.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко теж додала, що робота триває. За її словами, усі, хто мають право на виплати, – отримають гроші. А над механізмом та вдосконаленням програми ще працюють.

Чи допоможуть нові виплати на дітей вийти з демографічної кризи?

У 2025 році уряд переглянув систему виплат при народженні дитини та на підтримку родин з маленькими дітьми. Від 1 січня 2026 року оновлення запрацювали.

Так, при народженні дитини тепер можна отримати 50 тисяч гривень. Далі до 1 року щомісячно виплачують по 7 тисяч гривень.

Також після 1 року можна отримувати гроші на дитячий садочок або няню – 8 тисяч/місяць. Головна умова для цього – вихід одного з батьків на роботу.

Як зазначалось, результатом реформи дитячих виплат має стати більша народжуваність. За планом уряду цього можна досягти, якщо допомогти батькам одночасно працювати та виховувати дітей.

Натомість за словами Світлани Аксьонової, науковиці Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, у державі посилюється демографічна криза. Про це пише "Главком".

Демографиня зазначає, що за період незалежності в Україні смертність переважає народжуваність. А нові форми фінансування не вплинуть на покращення ситуації.

Це насамперед форма державної підтримки сімей у відповідальний і непростий період, коли один із батьків вимушено залишає оплачувану роботу, а витрати родини зростають,

– зазначає Аксьонова.

Експертка додає, що завдання держави – створити умови, в яких сім'ї не бояться народжувати. І попри те, що фінансовий складник є важливим, "демографічна політика має бути комплексною".

За словами Аксьонової, потрібно дбати не лише про кількість народжуваності. Так, треба враховувати умови розвитку й виховання дітей. Це можливо в об'єднанні і фінансової підтримки, і освіти, і охорони здоров'я.

Що ще відомо про виплати для підтримки дітей?

За Меморандумом про співпрацю між Полтавською ОВА та Дитячим Фондом ООН (UNICEF) можна отримати 17 500 гривень фінансової допомоги. Підтримка надається родинам з дитиною або дітьми до 18 років. За умовою, що сім'я постраждала від російської агресії.

Зокрема уряд виділяє 6,5 тисячі гривень для допомоги родинам, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А. На підтримку можуть претендувати жителі 9 прифронтових регіонів. Відомо, що загальний обсяг державних вкладень складає 56,6 мільйона гривень. Кошти можна буде витратити на щоденні потреби та базові речі.