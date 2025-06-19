Не лише при народженні: які виплати на дітей можна отримати в Україні
- В Україні батьки можуть отримати виплати при народженні дитини у розмірі 41 280 гривень, яка виплачується частинами: 10 320 гривень одразу та 860 гривень щомісяця протягом трьох років.
- Існують також інші види виплат, такі як аліменти, підтримка одиноких матерів та допомога для дітей під опікою, розмір яких залежить від віку та стану здоров'я дитини.
Держава забезпечує соціальний захист сімей із дітьми через різні види виплат, які допомагають батькам у період вагітності, пологів, догляду за дитиною. Також передбачена грошова допомога в разі розлучення чи складних життєвих обставин.
Виплата при народженні дитини
Право на допомогу при народженні має один із батьків дитини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Також гроші може отримати опікун, який постійно проживає разом з новонародженим та перебуватиме у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Розмір виплати становить 41 280 гривень і не залежить від того, це перша, друга чи третя дитина в батьків. Гроші розподіляють за такою схемою:
- 10 320 гривень – виплачують одразу;
- 860 гривень на місяць – протягом трьох років.
Також для жінок, що зареєстровані як підприємці, або не працевлаштовані та не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, декретна грошова допомога становить 25% від прожиткового мінімуму. Тому розмір такої допомоги у 2025 році – 757 гривень.
Інші види виплат на дітей
Серед додаткових виплат – аліменти, державна допомога одиноким матерям та інші форми соціальної підтримки.
Виплати на дітей, які перебувають під опікою:
- для дітей віком до шести років – 6 407 гривень або 8 970 гривень (якщо дитина з інвалідністю);
- для дітей 6-18 років – 7 990 гривень або 11 186 гривень (якщо дитина з інвалідністю).
Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною:
- для дітей віком до шести років – 5 126 гривень;
- для дітей 6-18 років – 6 392 гривні.
Розмір аліментів:
- для дітей віком до шести років – 2 563 гривень;
- для дітей 6-18 років – 3 196 гривень.
Виплати дітям, чиї батьки уникають виконання обов'язку щодо сплати аліментів:
Розмір цієї допомоги визначається як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідно до її віку і середньомісячним загальним доходом родини, що розрахований на одну особу за останні шість місяців. Максимально така допомога становить 1 598 гривень.
Виплати для малозабезпечених сімей:
Рівень виплат малозабезпеченим сім'ям корелюється у відсотковому співвідношенні з сумою прожиткового мінімуму та призначається відповідно до норм Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".
Державним бюджетом на 2025 рік не передбачено зміну прожиткового мінімуму, але суми виплат зростуть і будуть становити зокрема, 145% для дітей віком до 6 років ( із 3 588,2 гривень до 3 716,35 гривень) з 6 до 18 років (із 4 474,4 гривні до 4 634,2 гривень).