Більше свободи для батьків: як уряд змінив правила виплати "дитячих"

Уряд змінив для батьків правила використання цільових виплат на дитину. Тепер "дитячі" кошти можна буде використовувати на більшу кількість товарів.

Як тепер отримати "дитячі"?

Ключові зміни також торкнулися термінів та використання та способу отримання коштів, зазначає Міністерство соціальної політики України.

Так, Кабмін своєю постановою запровадив єдиний спеціальний рахунок для деяких видів "дитячих" виплат. На нього батьки можуть отримувати:

допомогу для догляду за дитиною до одного року;

виплати за програмою "єЯсла";

кошти "Пакунка малюка";

та допомогу у рамках "Пакунка школяра".

Цей спецрахунок для "дитячих" коштів можна відкрити через "ДіяКартка". Зробити це можна у банківському застосунку, який батьки обираються самостійно, – ще до подання заяви на виплати.

Якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або "єЯсла" у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду, єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок "Дія.Картка" за лічені секунди,

– зазначили в міністерстві.

У разі, коли людина заздалегідь не відкрила спецрахунок, то система сформує QR-код вже під час подання заяви. За ним можна перейти та оформити "Дія.Картку" для отримання виплат.

Водночас батьки можуть і надалі отримувати кошти через Ощадбанк. Відкриті раніше рахунки залишаються дійсними. Або ж можна відкрити спецрахунок у цьому банку після подачі заявки на виплати.

Куди можна витрачати кошти?

Уряд удосконалив використання "дитячих" коштів, щоб батьки могли краще забезпечити першочергові потреби дитини. Для цього він систематизував перелік дозволених напрямів витрат для усіх видів виплат.

Відтак, батьки можуть витрачати їх:

на дитячий та сімейний одяг;

на дитяче взуття;

у продовольчих магазинах та супермаркетах;

у магазинах спорттоварів та книжкових магазинах;

парках, атракціонах, розважальних центрах для дітей;

на лікарів;

на послуги з догляду за дітьми;

в аптеках та масажних салонах;

на електронне обладнання та іграшки;

на музеї та виставки тощо.

Однак кошти мають витрачатися саме на конкретні потреби дитини.

Окрім того, уряд вдосконалив терміни використання "дитячих". Тепер цільові виплати не мають обмежень по часу, тобто батьки не повинні використовувати їх до певної дати, а можуть накопичувати кошти на рахунку.

Це дозволить сім’ям більш гнучко планувати власні витрати відповідно до потреб дитини,

– пояснили в Мінсоцполітиці.

Зауважте! Наразі уряд працює над тим, щоб запустити ще більше "дитячих" виплат у "Дії".

Нагадаємо, з 2026 року в Україні оновили систему державної підтримки сімей із дітьми. Так, при народженні дитини держава виплачує 50 тисяч гривень одноразової допомоги. За даними уряду, на початок травня ці кошти вже отримали майже 28 тисяч жінок.

Окремо діє виплата у період вагітності та після пологів – по 7 тисяч гривень щомісяця. Ще одна допомога – по догляду за дитиною до одного року. Вона також становить 7 тисяч гривень щомісяця.

Додатково працює програма "єЯсла". Вона передбачає щомісячну виплату у розмірі 8 тисяч гривень для одного з батьків або опікунів, який повертається до роботи після досягнення дитиною одного року.

Паралельно в Україні діють і міжнародні програми підтримки родин, зокрема для тих, хто постраждав через війну. Згідно з меморандумом між Полтавською ОВА та ЮНІСЕФ, сім’ї з дітьми можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 40 доларів США.