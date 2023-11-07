ТОП-3 країни, де українці отримують найвищі виплати

Значна кількість країн запровадили спецумови для українських біженців. Йдеться про щомісячні виплати, допомогу з пошуком нового місця проживання, оформлення документів та інші необхідні для переселенців речі.

Де найвищі виплати в Європі

Станом на зараз, українські біженці можуть доволі легко влаштуватися на роботу за кордоном, завдяки спрощеній системі працевлаштування. Пільги надаються за умови, що українець отримав тимчасовий захист від країни у яку приїхав.

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У яких країнах найвищі виплати:

Бельгія

У цій країні виплати залежать від сімейного статусу особи. Якщо громадянин одинокий, він може отримувати – 1 139,97 євро на місяць. У випадку, коли в родині двоє людей, їхні виплати на особу складають 758,64 євро. Діти також мають право на грошову допомогу. Неповнолітня особа може отримати від 150 до 220 євро.

Ірландія

Щомісячні виплати на родину у Бельгії не можуть перевищувати 1 537,9 євро.

У цій країні, поза грошовою допомогою, українці мають право на безкоштовну медичну допомогу, шкільну освіту та мовні курси. Щобільше, українські біженці можуть бути офіційно працевлаштовані. На розмір виплат впливає вік особи. Зараз українці отримують таку грошову допомогу:

особи віком 18 – 24 роки, які проживають самостійно мають щотижнево 206 євро, якщо вони частина родини – 117,7 євро;

від 23 роки – 206 євро на тиждень.

Також додаткові виплати надаються за недієздатних осіб в родині. Якщо під опікою повнолітня людина ця сума складає 138 євро на тиждень, дитина до 16 років – 140 євро.

Норвегія

Виплати залежать від того, чим саме українці займаються всередині країни. Наприклад, під час інтеграції й відвідування мовних курсів щомісячна грошова допомога становить – 1 400 євро. Після проходження цього етапу, виплати скорочуються до 650 євро для дорослих та від 250 до 350 євро для дітей.

Поза виплатами Норвегія надає українцям вагомий соцпакет та можливість офіційного працевлаштування.