Виплати чорнобильцям: яку суму коштів можуть отримати українці

Ліквідатори ЧАЕС, яким не встановлювалася група інвалідності, мають право на дострокову пенсію за віком. Така пенсія обчислюється на загальних підставах відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Виплати чорнобильцям

Ба більше, українці, які мають категорію постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть претендувати на надбавку до пенсії незалежно від її виду, пише 24 канал з посиланням на "На пенсії".

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Така надбавка називається "щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю". Вона передбачена статтями 50-51 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Однак така допомога є несуттєвою. Наприклад, людям, які належать до другої категорії, вона встановлюється в розмірі 170,82 гривні. І ця сума залишається незмінною вже багато років.

Важливо! Якщо в матеріалах пенсійної справи є інформація про наявність статусу ліквідатора, то ця надбавка входить до загального розміру пенсії. Тому не слід розраховувати на якийсь додатковий перерахунок пенсії.