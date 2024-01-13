Державна соціальна допомога: який розмір виплат для дітей з інвалідністю

Право на отримання соціальної допомоги визначено для осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які належать до I, II, III груп інвалідності. А також для дітей з інвалідністю, які не досягли 18 років.

Через збільшення прожиткового мінімуму у 2024 році – більшість прив'язаних до нього виплат також зростуть. Мовиться про пенсії, допомогу на дітей з інвалідності.

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Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об’єднаннями за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або законного представника, яким призначена допомога на дітей з інвалідністю.

Які розміри виплат

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 2093,00 гривень);

особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 1674,40 гривень);

особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 1255,80 гривень);

дітям з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 1465,10 гривень).

До державної соціальної допомоги також призначається надбавка на догляд:

за особою з інвалідністю з дитинства І групи;

за одинокою особою з інвалідністю з дитинства II і III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду;

за дітьми з інвалідністю.

Розміри надбавки за догляд

Особам з інвалідністю з дитинства І групи та одиноким матерям (батькам), які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років призначається надбавка на догляд за ними незалежно від факту роботи, навчання та служби.

На дітей з інвалідністю:

за дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.101.2023 – 4544,00 гривні);

за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А – у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2023 – 5666,00 гривні).

Надбавка на догляд за іншою дитиною з інвалідністю встановлюється в розмірі:

за дитиною з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2023 – 1136,00 гривень);

за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2023 – 1416,50 гривень).

Що потрібно для призначення допомоги

При цьому, надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років може призначатися одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Документи, необхідні для призначення допомоги:

заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років;

довідка з місця навчання із зазначенням перебування (неперебування) на повному державному утриманні.

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на одночасне одержання пенсії у разі втрати годувальника та державної соціальної допомоги.