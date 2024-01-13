Из-за увеличения прожиточного минимума в 2024 году – большинство привязанных к нему выплат также возрастут. Речь идет о пенсиях, пособиях на детей по инвалидности.
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Государственная социальная помощь выплачивается государственными предприятиями и объединениями связи по месту жительства лица с инвалидностью с детства или законного представителя, которым назначена помощь на детей с инвалидностью.
Какие размеры выплат
Государственная социальная помощь назначается в следующих размерах:
- лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 01.01.2023 – 2093,00 гривен);
- лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 01.01.2023 – 1674,40 гривен);
- лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 01.01.2023 – 1255,80 гривен);
- детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 01.01.2023 – 1465,10 гривен).
К государственной социальной помощи также назначается надбавка по уходу:
- за лицом с инвалидностью с детства I группы;
- за одиноким лицом с инвалидностью с детства II и III группы, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе;
- за детьми с инвалидностью.
Размеры надбавки за уход
На детей с инвалидностью:
- за ребенком с инвалидностью до 6 лет подгруппы А – в размере 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (с 01.101.2023 – 4544,00 гривны);
- за ребенком с инвалидностью от 6 до 18 лет подгруппы А – в размере 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (с 01.01.2023 – 5666,00 гривны).
Прибавка по уходу за другим ребенком с инвалидностью устанавливается в размере:
- за ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (с 01.01.2023 – 1136,00 гривен);
- за ребенком с инвалидностью от 6 до 18 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (с 01.01.2023 – 1416,50 гривен).
Что нужно для назначения помощи
Документы, необходимые для назначения помощи:
- заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;
- копия свидетельства рождения ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- справка с места обучения с указанием пребывания (непребывания) на полном государственном содержании.