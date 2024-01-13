Через збільшення прожиткового мінімуму у 2024 році – більшість прив'язаних до нього виплат також зростуть. Мовиться про пенсії, допомогу на дітей з інвалідності.
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Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об’єднаннями за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або законного представника, яким призначена допомога на дітей з інвалідністю.
Які розміри виплат
Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:
- особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 2093,00 гривень);
- особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 1674,40 гривень);
- особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 1255,80 гривень);
- дітям з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 1465,10 гривень).
До державної соціальної допомоги також призначається надбавка на догляд:
- за особою з інвалідністю з дитинства І групи;
- за одинокою особою з інвалідністю з дитинства II і III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду;
- за дітьми з інвалідністю.
Розміри надбавки за догляд
На дітей з інвалідністю:
- за дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.101.2023 – 4544,00 гривні);
- за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А – у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2023 – 5666,00 гривні).
Надбавка на догляд за іншою дитиною з інвалідністю встановлюється в розмірі:
- за дитиною з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2023 – 1136,00 гривень);
- за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2023 – 1416,50 гривень).
Що потрібно для призначення допомоги
Документи, необхідні для призначення допомоги:
- заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
- копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років;
- довідка з місця навчання із зазначенням перебування (неперебування) на повному державному утриманні.