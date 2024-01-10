Що буде з соцвиплатами
Перша заступниця міністра соціальної політики України, Дар'я Марчак, розповіла про перспективи фінансування соціальних витрат у 2024 році. Хоча ситуація може мати різні сценарії, наразі базовим сценарієм є вчасне та достатнє фінансування соціальної підтримки, передає 24 Канал.
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Попри це, проблем із соцвиплатами у поточному році міністерство не передбачає.
Два роки тому ми з вами не думали, що можлива повномасштабна війна. Тому ми не можемо виключати жодного сценарію. Поки що базовим сценарієм є те, що гроші на соціальну підтримку будуть у достатньому обсязі вчасно надходити, і проблем із фінансуванням не буде.
Чиновниця також підкреслила важливість ефективного та адресного розподілу соціальних виплат, особливо коли вони фінансуються міжнародними партнерами, з метою надання допомоги тим, хто дійсно потребує цього виду підтримки.
Які соцвиплати змінилися з 1 січня
У Держбюджеті передбачалось, що через зростання прожиткового мінімуму будуть встановлені нові розміри соціальної допомоги на 2024 рік.
Для різних категорій прожитковий мінімум з 1 січня становить:
- на дітей до 6 років – 2 563 гривні,
- на дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень,
- працездатні особи – 3 028 гривень,
- особи, що втратили працездатність – 2 361 гривню.
Пенсії
- Мінімальна пенсія становить 2 361 гривню з 1 січня, а максимальна пенсія у 2024 році складатиме 23 610 гривень, що дорівнює 10 прожитковим мінімумам.
- Середня пенсія, яка наразі складає 5 311 гривень, очікується зросте до 6 тисяч гривень.
Виплати на дітей:
- Дитячі виплати складатимуть 2 563 гривні для дітей до 6 років та 3 196 гривень для дітей від 6 до 18 років.
- Жінки, які перебувають у декретній відпустці та не є підприємцями, отримуватимуть 757 гривень щомісяця.
- Особи, які оформили опіку чи піклування над дитиною, отримають від 6 407,5 гривень до 7 990 гривень залежно від віку дитини.
- Мінімальні аліменти становлять 1 281,5 гривень для дітей до 6 років та 1 598 гривень для дітей від 6 до 18 років.
Виплати по інвалідності:
- Якщо неповнолітня особа має інвалідність, сума аліментів збільшиться до 8 970,5 гривень для дітей до 6 років і 11 186 гривень для дітей від 6 до 18 років.
- Доглядаючим за хворою дитиною нараховується 5 126 гривень для дітей до 6 років та 6 392 гривні для дітей від 6 до 18 років.
- Особи, які доглядають за інвалідами I чи II групи з психічними розладами, можуть очікувати щомісячну виплату у розмірі 2 920 гривень.
- Пенсії призначаються після набуття інвалідності: 100% від пенсії за віком отримують українці з І групою інвалідності, 90% — з ІІ групою, 50% — з ІІІ групою.