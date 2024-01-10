Что будет с соцвыплатами
Первая заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак рассказала о перспективах финансирования социальных расходов в 2024 году. Хотя ситуация может иметь разные сценарии, сейчас базовым сценарием является своевременное и достаточное финансирование социальной поддержки. 24 Канал.
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Тем не менее, проблем с соцвыплатами в текущем году министерство не предусматривает.
Два года тому назад мы с вами не думали, что возможна полномасштабная война. Потому мы не можем исключать ни одного сценария. Пока что базовым сценарием является то, что деньги на социальную поддержку будут в достаточном объеме вовремя поступать, и проблем с финансированием не будет.
Чиновница также подчеркнула важность эффективного и адресного распределения социальных выплат, особенно когда они финансируются международными партнерами, с целью оказания помощи тем, кто действительно нуждается в этом виде поддержки.
Какие соцвыплаты изменились с 1 января
В Госбюджете предполагалось, что из-за роста прожиточного минимума будут установлены новые размеры социальной помощи на 2024 год.
Для разных категорий прожиточный минимум с 1 января составляет:
- на детей до 6 лет – 2 563 гривны,
- на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен,
- трудоспособные лица – 3 028 гривен,
- лица, потерявшие трудоспособность – 2 361 гривну.
Пенсии
- Минимальная пенсия составляет 2 361 гривну с 1 января, а максимальная пенсия в 2024 году составит 23 610 гривен, что равняется 10 прожиточным минимумам.
- Средняя пенсия, которая составляет 5 311 гривен, ожидается вырастет до 6 тысяч гривен.
Выплаты на детей :
- Детские выплаты будут составлять 2563 гривны для детей до 6 лет и 3196 гривен для детей от 6 до 18 лет.
- Женщины, находящиеся в декретном отпуске и не являющиеся предпринимателями, будут получать 757 гривен ежемесячно.
- Лица, оформившие опеку или попечительство над ребенком, получат от 6 407,5 гривен до 7 990 гривен в зависимости от возраста ребенка.
- Минимальные алименты составляют 1281,5 гривен для детей до 6 лет и 1598 гривен для детей от 6 до 18 лет.
Выплаты по инвалидности :
- Если несовершеннолетний имеет инвалидность, сумма алиментов увеличится до 8 970,5 гривен для детей до 6 лет и 11 186 гривен для детей от 6 до 18 лет.
- Ухаживающим за больным ребенком начисляется 5126 гривен для детей до 6 лет и 6392 гривны для детей от 6 до 18 лет.
- Лица, которые присматривают за инвалидами I или II группы с психическими расстройствами, могут ожидать ежемесячную выплату в размере 2 920 гривен.
- Пенсии назначаются после приобретения инвалидности: 100% от пенсии по возрасту получают украинцы с I группой инвалидности, 90% - с II группой, 50% - с III группой.