Что будет с соцвыплатами

Первая заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак рассказала о перспективах финансирования социальных расходов в 2024 году. Хотя ситуация может иметь разные сценарии, сейчас базовым сценарием является своевременное и достаточное финансирование социальной поддержки. 24 Канал.

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Тем не менее, проблем с соцвыплатами в текущем году министерство не предусматривает.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Украины Два года тому назад мы с вами не думали, что возможна полномасштабная война. Потому мы не можем исключать ни одного сценария. Пока что базовым сценарием является то, что деньги на социальную поддержку будут в достаточном объеме вовремя поступать, и проблем с финансированием не будет.

Чиновница также подчеркнула важность эффективного и адресного распределения социальных выплат, особенно когда они финансируются международными партнерами, с целью оказания помощи тем, кто действительно нуждается в этом виде поддержки.

Какие соцвыплаты изменились с 1 января

В Госбюджете предполагалось, что из-за роста прожиточного минимума будут установлены новые размеры социальной помощи на 2024 год.

Для разных категорий прожиточный минимум с 1 января составляет:

на детей до 6 лет – 2 563 гривны,

– 2 563 гривны, на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен,

– 3 196 гривен, трудоспособные лица – 3 028 гривен,

– 3 028 гривен, лица, потерявшие трудоспособность – 2 361 гривну.

Пенсии

Минимальная пенсия составляет 2 361 гривну с 1 января, а максимальная пенсия в 2024 году составит 23 610 гривен, что равняется 10 прожиточным минимумам.

Средняя пенсия, которая составляет 5 311 гривен, ожидается вырастет до 6 тысяч гривен.

К слову ! В 2024 году запланирована индексация пенсий в три этапа: январь, март и июль.

Выплаты на детей :

Детские выплаты будут составлять 2563 гривны для детей до 6 лет и 3196 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Женщины, находящиеся в декретном отпуске и не являющиеся предпринимателями, будут получать 757 гривен ежемесячно.

Лица, оформившие опеку или попечительство над ребенком, получат от 6 407,5 гривен до 7 990 гривен в зависимости от возраста ребенка.

Минимальные алименты составляют 1281,5 гривен для детей до 6 лет и 1598 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Выплаты по инвалидности :