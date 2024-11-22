Допомога пенсіонерам в Україні: хто отримає доплату у 2025 році

У 2025 році деякі пенсіонери зможуть отримати додаткові виплати від уряду. Сама грошової допомоги складатиме 2 361 гривень щомісячно.

Хто з пенсіонерів отримає допомогу

Вже з 2025 року, пенсіонери, які є постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, матимуть право на щомісячну доплату, про що повідомляє 24 канал з посиланням на Міністерство фінансів України.

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Ця грошова допомога передбачена лише для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають у певній місцевості.

Йдеться про такі місця:

зона безумовного (обов’язкового) відселення;

зона гарантованого добровільного відселення.

Як пенсіонерам отримати доплату від держави

Для отримання грошової допомоги важливо, аби пенсіонер проживав або працював у зоні, що постраждала від Чорнобильської катастрофи до 26 квітня 1986 року або від 26 квітня 1986 року та до 1 січня 1993 року.

Однак ця надбавка для пенсіонерів не буде виплачуватись постійно.

Допомогу надаватимуть за таких умов:

під час дії воєнного стану в Україні до моменту, коли людина покине зону обов’язкового відселення.

Звернуть увагу! Перевірку усіх даних для нарахування доплат буде здійснювати Пенсійний фонд України. Працівники фонду будуть використовувати інформацію з Єдиного державного демографічного реєстру та інших офіційних баз.