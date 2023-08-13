Допомога від ООН: хто з пенсіонерів зможе отримати виплати

Деякі пенсіонери зможуть отримати надбавку від ООН. Уряд запевнив, що така доплата буде гарантована усім, хто знаходиться на прифронтовій території.

Хто отримає надбавку від ООН

У Кабміні заявили, що ООН наддадуть міжнародну допомогу деяким українцям. Йдеться про пенсіонерів, що на теперішній момент перебувають на прифронтових територіях.

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Додаткову допомогу можуть отримати пенсіонери, які:

проживають на території, де ведуться або можуть вестися бойові дії;

не отримували будь-які надбавки від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;

мають розмір пенсії менше 3 тисяч гривень.

Як оформити допомогу

Для оформлення допомоги, вам необхідно заповнити заявку на офіційній платформі "єДопомога".

Щоб розрахувати розмір виплат, скористайтесь простою формулою – 3 000 мінус сума вашої пенсії. Саме таку доплату вам нарахують!

Які надбавки можуть отримати українські пенсіонери

Сума надбавки не може бути менше 100 гривень. Відповідно, якщо ваша пенсія 2 900 – доплата 100 гривень, 2 500 – 500 гривень.

Пенсіонери в Україні можуть отримати декілька надбавок до пенсії. Автоматично нараховується вікова:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 496 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Ця доплата призначається одразу після того, як пенсіонер досягає певного віку.

Надбавка до пенсії 800 грн призначається у таких випадках:

пенсіонерам від 80 років;

особам, що проживають самостійно;

громадянам, що потребують особливого догляду.

Для призначення цієї доплати, вам необхідно звернутися у ПФУ.