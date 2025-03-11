Допомога для родин волонтерів: в Україні спростили процес виплат

Уряд спростив процедуру виплат для родин загиблих волонтерів і волонтерам з інвалідністю. Також він затвердив нові форми заяв та уточнив список необхідних документів.

Допомога для родин волонтерів в Україні

Це має зробити процес ще зрозумілішим та зручнішим, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство ветеранів України.

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Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що значно полегшує процедуру отримання одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, який постраждав під час допомоги силам безпеки та оборони України,

– йдеться у дописі відомства.

Українцям нагадали, що раніше процес був складним і вимагав двох окремих звернень:

подача заяву до Мінветеранів для ухвалення рішення про виплату; звернення до структурного підрозділу для отримання грошей.

Однак відтепер Мінветеранів самостійно здійснюватиме виплату. Для цього заявник має одразу вказувати банківський рахунок у першій заяві. Ба більше, ніяких додаткових звернень не потрібно.

Зокрема люди можуть вибрати зручний для себе спосіб подачі документів: