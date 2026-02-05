Виплати для родин загиблих військових зміняться: сума зросте з 1 березня

В Україні збільшать мінімальні пенсійні виплати. Вони зростуть для членів родин загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців.

Які виплати зміняться вже з 1 березня?

Допомога зміниться вже з 1 березня поточного року, про що повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Держава має підтримувати родини тих, хто віддав життя за захист Батьківщини. З 1 березня 2026 року в Україні зросте адресна допомога для родин захисників і захисниць, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії.

Мінімальна пенсія на кожного непрацездатного члена родина, з-поміж батьків, дружин, чоловіків на одну дитину полеглих, та дитині загиблого, якому замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 гривень на людину.

Сьогодні для них мінімальна виплата становить 7 800 гривень,

– нагадала Свириденко.

Також зросте мінімальна пенсійна виплати для сімей, де пенсія або державна соціальна допомога призначені на двох та більше членів родини загиблого, крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка. У таких випадках виплата має бути не менше ніж 10 020 гривень на кожного члена сім’ї, замість чинних 6 100 гривень.

Важливо! З 1 березня наступного 2027 року ці розміри щороку індексуватимуть.

Нагадаємо, що члени родини загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу. Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції.

Порядок розподілу коштів визначено законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Але військовий може визначити, хто і в яких частках отримає цю допомогу. Для цього потрібно скласти особисте розпорядження, де можна вказати будь-кого – незалежно від родинних чи інших зв’язків.

Зверніть увагу! Навіть якщо у документі зазначено іншу особу, частину допомоги все одно мають право отримати малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти військового, непрацездатна вдова (чи вдівець) та непрацездатні батьки.

