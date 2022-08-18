Українці можуть отримати 12 тисяч одноразової допомоги: як це зробити

Деякі випускники вищих навчальних закладів зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі 12 тисяч гривень. У МОН пояснили, для кого ця програма.

Хто зможе отримати

Виплати отримають українці, що мають:

ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності й галузі знань.

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Як та коли можна отримати допомогу

, що випускники мають мати укладений трудовий договір на посаді педагогічного працівника на термін не менше 3 років.

Для цього потрібно подати заяву до освітнього закладу, де здобули диплом. Додати туди копію трудової книжки і трудового договору. Документи можна подати до 10 жовтня 2022 року. Наприкінця поточного року відбудеться нарахування коштів.

До слова, ті випускники, які подали заявки, але отримають диплом лише у листопаді – грудні 2022 року, зможуть отримати фінансову допомогу вже у 2023 року.

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