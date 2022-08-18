Хто зможе отримати
Виплати отримають українці, що мають:
- ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;
- освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
- ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності й галузі знань.
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Як та коли можна отримати допомогу
Для цього потрібно подати заяву до освітнього закладу, де здобули диплом. Додати туди копію трудової книжки і трудового договору. Документи можна подати до 10 жовтня 2022 року. Наприкінця поточного року відбудеться нарахування коштів.
До слова, ті випускники, які подали заявки, але отримають диплом лише у листопаді – грудні 2022 року, зможуть отримати фінансову допомогу вже у 2023 року.
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