Кабмін має опрацювати питання збільшення виплат військовим: Зеленський підписав відповідний указ
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, доручаючи Кабміну опрацювати питання збільшення виплат військовослужбовцям.
- Указ вводить в дію рішення РНБО про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки, пов'язані з національною безпекою і обороною.
- Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО Олександра Литвиненка.
Кабінет міністрів України опрацює питання збільшення виплат українським військовослужбовцям. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Документ набирав чинності 27 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.
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Що відомо про опрацювання питання збільшення виплат військовим
Сьогодні, 27 червня, на сайті Офісу Президента з'явився указ №433/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".
Відповідно до статті 107 Конституції України Володимир Зеленський цим указом постановляє ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".
Це, зокрема, передбачає опрацювання питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських відповідно до соціально-економічних умов та воєнно-політичної обстановки шляхом удосконалення системи соціальних виплат особовому складу сектору безпеки і оборони України.
Зауважимо, що контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка.
Варто додати, що 27 червня Володимир Зеленський також видав указ про введення в дію рішення РНБО щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з боку України та її міжнародних партнерів. Він заявив, що країна-агресорка має відчувати болісні наслідки від того, що блокує всі дипломатичні зусилля та мирні пропозиції, а також затягує війну.