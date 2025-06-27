Документ вступил в силу 27 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Что известно о проработке вопроса увеличения выплат военным

Сегодня, 27 июня, на сайте Офиса Президента появился указ №433/2025 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года "О предложениях к Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы по статьям, связанными с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины Владимир Зеленский этим указом постановляет ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года "О предложениях к Бюджетной декларации на 2026–2028 годы по статьям, связанными с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Это, в частности, предусматривает проработку вопроса об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских в соответствии с социально-экономическими условиями и военно-политической обстановкой путем совершенствования системы социальных выплат личному составу сектора безопасности и обороны Украины.

Заметим, что контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко.

Стоит добавить, что 27 июня Владимир Зеленский также издал указ о введении в действие решения СНБО по синхронизации санкционного давления на Россию со стороны Украины и ее международных партнеров. Он заявил, что страна-агрессор должна чувствовать болезненные последствия от того, что блокирует все дипломатические усилия и мирные предложения, а также затягивает войну.