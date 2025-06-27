Документ набирав чинності 27 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Що відомо про опрацювання питання збільшення виплат військовим

Сьогодні, 27 червня, на сайті Офісу Президента з'явився указ №433/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Відповідно до статті 107 Конституції України Володимир Зеленський цим указом постановляє ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Це, зокрема, передбачає опрацювання питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських відповідно до соціально-економічних умов та воєнно-політичної обстановки шляхом удосконалення системи соціальних виплат особовому складу сектору безпеки і оборони України.

Зауважимо, що контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка.

Варто додати, що 27 червня Володимир Зеленський також видав указ про введення в дію рішення РНБО щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з боку України та її міжнародних партнерів. Він заявив, що країна-агресорка має відчувати болісні наслідки від того, що блокує всі дипломатичні зусилля та мирні пропозиції, а також затягує війну.