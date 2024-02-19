Допомога для ВПО: кому скасують щомісячні виплати
19 лютого 2024, 13:58Читать новость на русском
Джерело:Денис Шмигаль
Уряд надає щомісячні виплати громадянам, які були вимушені покинути своє місце проживання. Однак, з березня дехто з ВПО не отримуватиме цю допомогу.
Що зміниться для ВПО
Виплати для переселенців надаються найбільш вразливим категоріям громадянам. Кошти надаються на 6 місяців, потім відбувається перегляд отримувачів допомоги.
Читайте також Проблеми росіян у ОАЕ: яке рішення прийняли еміратські банки
З 1 березня відбудуться зміни. Автоматично продовжать отримувати кошти:
- пенсіонери, які станом на 1 січня 2024 року, мають пенсію меншу за 9 444 гривні;
- сироти та діти позбавлені батьківського піклування, молодше 23 років;
- особам з інвалідністю I та II групи та дітям з інвалідністю (чи тяжкою хворобою) до 18 років.
Хто може продовжити собі виплати
Деякі громадяни можуть продовжити собі виплати, подавши спеціальну заяву. Йдеться про:
- малолітню дитину, що здійснила переміщення без законного представника;
- вагітну після 30 тижня вагітності, або ж 27 тижня, за умови, що жінка відноситься до I – IV категорій осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС;
- особу, яка втратила працездатність і при цьому не має пенсійних виплат.
Також підтримку нададуть родинам з дітьми. Ця опція доступна, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 9 444 гривні і відповідає таким вимогам:
- працездатні особи не працюють і мають доглядати дитину до 14 років;
- сім'ї, де виховуються понад 3 дитини до 18 років і всі вони проживають у родині.