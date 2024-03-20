Нові отримувачі виплат для ВПО: кого уряд хоче додати до списку

У Мінреінтеграції розробляють зміни до постанови, яка регулює надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема планується додати нові категорії українців до списку тих, хто може отримувати виплати переселенців.

Кого включать до списку ВПО, які мають право на виплати

До категорій ВПО, які можуть отримувати відповідні виплати – 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю та 2 тисячі гривень для усіх інших, планують додати:

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дітей, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, тимчасово влаштованих у сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

Проте, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує 9 444 гривень, також пропонується включити до списку:

осіб передпенсійного віку;

осіб з інвалідністю III групи;

людей, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

осіб, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Кому продовжили виплати

З 1 березня для понад 670 тисяч ВПО продовжили термін отримання грошової допомоги ще на 6 місяців. До них належать найвразливіші категорії: