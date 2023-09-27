Нова допомога для ВПО: послуга буде доступна лише для трьох областей
Джерело:БФ "Право на захист"
ВПО отримують допомогу не тільки від України, а і міжнародних організацій та різноманітних благодійних фондів. Зараз переселенці можуть отримати компенсацію за житло.
Яку допомогу нададуть ВПО
Спеціальні виплати отримують переселенці, які переїхали на території Київщини, Кіровоградщини та Черкащини. Допомогу надає благодійний фонд "Право на захист" спільно з ООН.
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Представники благодійної організації повідомили, що участь у програмі можуть взяти особи, які:
- хочуть переїхати ближче до місця роботи, закладу навчання дітей;
- знаходяться під загрозою втрати житла у якому зараз проживають;
- проживають у місцях компактного проживання, які можуть бути розформовані.
Ця грошова допомога дорівнює сумі орендної плати за пів року проживанні. У "Праві на захист" пояснили, що ці виплати мають підтримати переселенців та краще адаптувати їх до нового місця перебування
Аби отримати компенсацію, необхідно подати документи у органи соціального захисту. Для оформлення потрібно:
- написати заяву;
- додати посвідчення особи та довідку ВПО.
Допомога для переселенців
Попри компенсацію оренди, ВПО мають право на грошову допомогу від держави:
- 2 000 гривень – дорослі особи;
- 3 000 гривень – особи з інвалідністю, діти до 18 років.
Також переселенцям надають гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, електроніки та інших засобів для опалення. Для отримання пільг, ВПО обов'язково мають отримати відповідну довідку.