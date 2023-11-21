З січня без виплат: які ВПО більше не отримають грошей від держави
21 листопада 2023, 13:09Читать новость на русском
Джерело:Мінсоцполітики
З 1 січня 2024 року на деяких переселенців чекає не дуже приємний подарунок. Ті, хто мають певний рівень достатку, більше не отримуватимуть виплати для ВПО.
Яким ВПО припинять виплати
У 2024 році переселенцям, які можуть дозволити собі великі покупки та інвестиції, відмовлять у допомозі від держави. Зокрема виплати припинять для тих, хто:
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- придбав квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тисяч гривень;
- володіє новим транспортним засобом, випущеним менше 5 років тому;
- має власне житло площею понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї на територіях, де немає активних бойових дій;
- придбали валюту на суму понад 100 тисяч гривень;
- володіє депозитними банківськими рахунками із сумою понад 100 тисяч гривень.
Коли ВПО отримують свої виплати
Нині для кожного ВПО платять по 2 тисячі гривень, а для тих, хто має інвалідність, або ж дітей – 3 тисячі гривень.
Свої виплати вони отримують щомісяця 15 та 28 числа. Тож ті особи, які ще не отримали допомогу від держави у листопаді, отримають її під кінець місяця у відповідну дату.Нагадаємо! На виплати ВПО у листопаді було виділено 5,8 мільярда гривень.