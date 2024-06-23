625 мільйонів доларів на виплати переселенцям: звідки Україна братиме ці гроші

У 2024 році понад 625 мільйонів доларів передбачено на грошові виплати вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пояснила 24 Каналу, звідки наша держава братиме ці гроші.

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За період повномасштабного вторгнення Україна виплатила переселенцям понад 145 мільярдів гривень. Здається, що це дуже багато, але людей, які потребують, також не мало. Цьогоріч передбачено 625 мільйонів доларів.

Це сума, яку акумулювали міжнародні партнери для виплат внутрішньо переміщеним особам. Очевидно, ми звертаємося до урядів наших союзницьких країн і просимо допомагати нашим ВПО. Тих 625 мільйонів доларів на 2024 рік – це саме для грошової підтримки внутрішньо переміщених осіб,

– зазначила Ірина Верещук.

Станом на сьогодні зафіксовано 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, які взяли довідку. Така кількість ніколи не отримувала виплати, пік – 2,5 мільйони людей. Зараз допомогу одержують лише 1,5 мільйона українців, оскільки не всі зверталися.

USAID, WFP, IOM, UNHCR, UNICEF – саме завдяки цим організаціям з моменту повномасштабного вторгнення українці отримали 2 мільярди доларів грошової допомоги, а половина цих коштів була спрямована на підтримку ВПО. Також Україні допомагають інші міжнародні партнери та донори.

Нагадаємо, що останніми днями значно зросла кількість звернень щодо затримки виплат ВПО на гарячій лінії Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Українці повідомляють про затримку коштів, які повинні надходити вчасно. Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, всі належні виплати буде здійснено до кінця поточного місяця.