Хто тепер з ВПО має право на допомогу від держави: нові правила надання пільг
Джерело:Мінсоцполітики
У Кабміні затвердили список переселенців, яким скасують виплати. Зміни вступили в дію з вересня, наступна перевірка відбудеться аж за пів року.
Яку допомогу отримують переселенці в Україні
Для того аби допомогти переселенцям адаптуватися до нового місця перебування, уряд запровадив спеціальні грошові виплати. Станом на зараз для дорослих осіб надають 2 000 гривень щомісяця, а для дітей і осіб з інвалідністю – 3 000 гривень.
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Також для переселенців надається гуманітарна допомога у вигляді їжі, гігієнічних засобів, одягу і тимчасового житла. Для того аби оформити, довідку ВПО необхідно підтвердити проживання на території з підвищеним рівнем небезпеки – у зоні активних бойових дій чи в окупації. Для цього у ЦНАП населеного пункту, куди перемістилася особа достатньо надати відповідну прописку.
Кому скасували надання виплат
Оскільки соціальні виплати для ВПО це значні видатки з бюджету, у Мінсоцполітики ініціювали звуження кола тих, хто має отримувати грошову допомогу. У Міністерстві наголошують, що кошти мають надаватися лише малозабезпеченим особам.
Хто більше не отримає допомогу для ВПО:
- особи, які обрали зовнішнє переміщення, тобто перебувають за кордоном понад 30 днів без вагомих причин;
- громадян, які мають депозит більш як 100 тисяч гривень;
- ті, хто за останній час купував валюту, банківські метали чи нерухомість на понад 100 тисяч гривень;
- українці, що придбали авто, якому менш як 5 років;
- особи, які мають нерухомість – житлове приміщення у відносно безпечних містах України (не в зоні активних бойових дій та не в окупації).