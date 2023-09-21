Збільшення видатків на допомогу ВПО: чи зростуть виплати
21 вересня 2023, 11:20Читать новость на русском
Джерело:ВРУ
Виплати для ВПО можуть збільшити. У бюджет 2023 року вирішили додати кошти для того, аби підтримати більшу кількість переселенців.
Чи збільшать виплати для ВПО
У бюджет 2023 року було додатково виділено 16,5 мільярдів гривень для допомоги переселенцям. При цьому, змін у сумі виплат для ВПО не відбудеться.
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Яка допомога надається переселенцям
- Програма "Прихисток" – волонтерський проєкт для пошуку нової тимчасової домівки для переселенців.
- Виплати для допомоги переселенцям. 2 000 гривень – дорослі, 3 000 гривень – діти до 18 років, особи з інвалідністю.
- Часткове погашення комуналки.
Зараз виплати для переселенців відбуваються щомісячно після 15 та 28 числа. Кошти зараховуються на спецрахунок ВПО.
Чому восени деяким ВПО скасували виплати
З 1 вересня значна кількість українців втратили виплати. Хто більше не отримає грошову допомогу:
- громадяни, які придбали валюту, банківські метали або нерухомість на суму понад 100 тисяч гривень;
- особи, які придбали авто, якому менш як 5 років;
- ті, у кого є житлова нерухомість у відносно безпечних регіонах (далеких від фронту і неокупованих);
- громадяни, які вибрали зовнішнє переміщення, тобто перебувають за кордоном понад 30 календарних днів, без вагомої причини.