Збільшення видатків на допомогу ВПО: чи зростуть виплати

Виплати для ВПО можуть збільшити. У бюджет 2023 року вирішили додати кошти для того, аби підтримати більшу кількість переселенців.

Чи збільшать виплати для ВПО

У бюджет 2023 року було додатково виділено 16,5 мільярдів гривень для допомоги переселенцям. При цьому, змін у сумі виплат для ВПО не відбудеться.

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Яка допомога надається переселенцям

Програма "Прихисток" – волонтерський проєкт для пошуку нової тимчасової домівки для переселенців.

Виплати для допомоги переселенцям. 2 000 гривень – дорослі, 3 000 гривень – діти до 18 років, особи з інвалідністю.

Часткове погашення комуналки.

Зараз виплати для переселенців відбуваються щомісячно після 15 та 28 числа. Кошти зараховуються на спецрахунок ВПО.

Чому восени деяким ВПО скасували виплати

Попри те що виплати для переселенців продовжили до січня 2024 року, перегляд осіб, що отримують грошову допомогу відбувається кожні 6 місяців.

З 1 вересня значна кількість українців втратили виплати. Хто більше не отримає грошову допомогу:

громадяни, які придбали валюту, банківські метали або нерухомість на суму понад 100 тисяч гривень;

особи, які придбали авто, якому менш як 5 років;

ті, у кого є житлова нерухомість у відносно безпечних регіонах (далеких від фронту і неокупованих);

громадяни, які вибрали зовнішнє переміщення, тобто перебувають за кордоном понад 30 календарних днів, без вагомої причини.

Якщо вам скасували виплати без вказаних причин, ви можете звернутись за їх поновленням в ЦНАП.