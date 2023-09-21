Чи збільшать виплати для ВПО

У бюджет 2023 року було додатково виділено 16,5 мільярдів гривень для допомоги переселенцям. При цьому, змін у сумі виплат для ВПО не відбудеться.

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Яка допомога надається переселенцям

Програма "Прихисток" – волонтерський проєкт для пошуку нової тимчасової домівки для переселенців.

Виплати для допомоги переселенцям. 2 000 гривень – дорослі, 3 000 гривень – діти до 18 років, особи з інвалідністю.

Часткове погашення комуналки.

Зверніть увагу! Попри те що виплати для переселенців продовжили до січня 2024 року, перегляд осіб, що отримують грошову допомогу відбувається кожні 6 місяців.

Зараз виплати для переселенців відбуваються щомісячно після 15 та 28 числа. Кошти зараховуються на спецрахунок ВПО.

Чому восени деяким ВПО скасували виплати

З 1 вересня значна кількість українців втратили виплати. Хто більше не отримає грошову допомогу:

громадяни, які придбали валюту, банківські метали або нерухомість на суму понад 100 тисяч гривень;

особи, які придбали авто, якому менш як 5 років;

ті, у кого є житлова нерухомість у відносно безпечних регіонах (далеких від фронту і неокупованих);

громадяни, які вибрали зовнішнє переміщення, тобто перебувають за кордоном понад 30 календарних днів, без вагомої причини.

Якщо вам скасували виплати без вказаних причин, ви можете звернутись за їх поновленням в ЦНАП.