Увеличат ли выплаты для ВПЛ
В бюджет 2023 было дополнительно выделено 16,5 миллиардов гривен для помощи переселенцам. При этом изменений в сумме выплат для ВПЛ не произойдет.
Читайте также Украина и Румыния совместно разработают план контроля экспорта зерна
Какая помощь оказывается переселенцам
- Программа "Прихисток" – волонтерский проект для поиска нового временного дома для переселенцев.
- Выплаты для помощи переселенцам. 2 000 гривен – взрослые, 3 000 гривен – дети до 18 лет, лица с инвалидностью.
- Частичное погашение коммуналки.
Сейчас выплаты для переселенцев проходят ежемесячно после 15 и 28 числа. Средства зачисляются на спецсчет ВПЛ.
Почему осенью некоторым ВПЛ отменили выплаты
С 1 сентября значительное количество украинцев потеряли выплаты. Кто больше не получит денежную помощь:
- граждане, купившие валюту, банковские металлы или недвижимость на сумму более 100 тысяч гривен;
- лица, приобретшие авто, которому менее 5 лет;
- те, у кого есть жилая недвижимость в относительно безопасных регионах (далеких от фронта и неоккупированных);
- граждане, которые выбрали внешнее перемещение, то есть находятся за границей более 30 календарных дней, без уважительной причины.