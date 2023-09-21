Увеличат ли выплаты для ВПЛ

В бюджет 2023 было дополнительно выделено 16,5 миллиардов гривен для помощи переселенцам. При этом изменений в сумме выплат для ВПЛ не произойдет.

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Какая помощь оказывается переселенцам

Программа "Прихисток" – волонтерский проект для поиска нового временного дома для переселенцев.

Выплаты для помощи переселенцам. 2 000 гривен – взрослые, 3 000 гривен – дети до 18 лет, лица с инвалидностью.

Частичное погашение коммуналки.

Обратите внимание! Несмотря на то, что выплаты для переселенцев продлили до января 2024 года, пересмотр лиц, получающих денежную помощь, происходит каждые 6 месяцев.

Сейчас выплаты для переселенцев проходят ежемесячно после 15 и 28 числа. Средства зачисляются на спецсчет ВПЛ.

Почему осенью некоторым ВПЛ отменили выплаты

С 1 сентября значительное количество украинцев потеряли выплаты. Кто больше не получит денежную помощь:

граждане, купившие валюту, банковские металлы или недвижимость на сумму более 100 тысяч гривен;

лица, приобретшие авто, которому менее 5 лет;

те, у кого есть жилая недвижимость в относительно безопасных регионах (далеких от фронта и неоккупированных);

граждане, которые выбрали внешнее перемещение, то есть находятся за границей более 30 календарных дней, без уважительной причины.

Если вам отменили выплаты без указанных причин, вы можете обратиться за их восстановлением в ЦНАП.