Скільки уряд витрачає на виплати для ВПО: показники 2023 року

ВПО можуть оформити фінансову допомогу від держави. Розмір виплат залежить від віку та стану здоров'я переселенця.

Яку допомогу отримують переселенці

Громадяни зі статусом переселенця можуть отримати допомогу 2 000 гривень, якщо вони старші 18 років, 3 000 гривень надають дітям та особам з інвалідністю. Також у Мінреінтеграції запровадили компенсацію за спожиту комуналку під час проживання ВПО на визначеній власності, цього року ця сума склала 338,7 мільйона гривень.

Читайте також Вдвічі менші показники: які реальні обсяги поставок "Газпрому" в Європу

Видатки на евакуаційні заходи – 94,7 мільйона гривень. У проєкті "Прихисток" взяли участь 150 тисяч домогосподарств, загалом вони отримали 1,96 мільярда гривень компенсації. Завдяки цій програмі вдалося розселити 2,8 мільйона переселенців.

Які ще програми діють для переселенців:

програма соціального захисту переселенців від Мінсоцполітики передбачає видатки з бюджету у розмірі 74,2 мільярда гривень;

у Мінекономіки заснували грантову систему – 2,6 мільярда гривень надали для створення чи розвитку бізнесу переселенців;

роботодавці, які працевлаштували ВПО, можуть отримати компенсацію від держави, на це виділено 308,2 мільйона гривень.

У Мінветеранів діє програма для учасників бойових дій та інвалідів війни III групи, які є переселенцями з Луганщини та Донеччини. Ці особи можуть отримати компенсацію на житло. Сума видатків на цю допомогу склала 3,2 мільярда гривень.